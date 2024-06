Indemnització de 22.650 euros a un treballador que va ser destituït per quasi atropellar un company

Andorra la VellaUna empresa va acomiadar un transportista amb una carta on s'explicaven els diferents motius. La missiva incloïa múltiples acusacions tant de comportament laboral com de mala relació amb els companys i fins i tot baralles.

L'empleat discrepava de la motivació presentada per l'empresa i va recórrer, demanant una indemnització per acomiadament improcedent. La principal acusació envers l'empleat era que, per una mala relació amb un company, va fer una maniobra amb un camió que podia haver causat un atropellament.

El vehicle va xocar contra el retrovisor del camió de l'altre treballador que havia de sortir corrents del costat de la porta, segons l'empresa, per evitar l'impacte.

A la carta d'acomiadament es recollia que:

“La Direcció de l'Empresa ha estat coneixedora de la falta de descurança de la seva feina i de la manca de respecte envers els seus companys, obligacions adjudicades al seu lloc de treball que ocupa en l'Empresa. Tot i que li hem avisat de manera reiterada sobre la importància de seguir la correcta gestió dels procediments marcats en el seu treball, i de tenir respecte als companys, fins i tot donant-li l'oportunitat (11/08/2023) de fer una altra tasca diferent, en la que no tingui contacte amb els companys, vostè ha tornat a cometre les mateixes infraccions.

Efectivament, l'Empresa ha tingut diferents queixes per part del seu Responsable i dels seus companys de treball:

•El dia 25 de maig de 2023 el departament de Recursos Humans li va cridar l'atenció per no haver fet cas de les instruccions del seu Responsable quant al seu treball; anar a portar la mercaderia a un client a primera hora, i des de les 8h que va arribar, va portar la mercaderia al client a les 10h. Com a conseqüència, el client va trucar a les 8,45h per queixar-se.

•Tenim constància a través de les nostres c‡meres de les seves actituds reiterades en el treball quant a la descurança en la conservació dels gèneres o dels mitjans materials de l'empresa; apareix en diferents ocasions tirant les caixes en el magatzem sense cap cura de la mercaderia.

•De manera reiterada, tant el seu Responsable com els seus companys s'han queixat de la seva actitud; "no es parla amb ningú, no es parla amb el seu Responsable, i perd el temps en el magatzem."

•En data 09/08/2023 el seu company, MAT, i vostè mateix van tenir una baralla

davant dels companys i es van a encarar arribant a insultar-se.

•Com a conseqüència, d'aquesta discussió, es va incrementar la tensió amb els companys (amb missatges en el WhatsApp) i el dia 25 d'agost de 2023 a les 14:35 h, va quedar gravat a les nostres càmeres com vostè no es va voler esperar que el company, MAT, tanqués les portes del camió i marxés, perquè vostè pogués entrar el moll, amb el camió que conduïa, i va topar amb el camió del company, amb sort sense ocasionar un accident greu, ja que ell va haver de sortir corrent. Amb aquests fets anteriorment detallats vostè ha incorregut en una sèrie de negligències en el desenvolupament de les funcions que té encomanades i alhora vostè ha maltractat d'obra i consideració al company de treball, essent clarament sancionables.Per tant, l'Empresa, en exercici de la seva potestat sancionadora, ha decidit imposar-li com a sanció d'acomiadament disciplinari per la comissió de la referida Infracció molt greu, que prendre efecte a la notificació de la present, quedant definitivament resolta la seva relació laboral amb l'Empresa. Resta a la seva disposició la liquidació dels seus havers laborals.”

La Batllia i el tribunal Superior no han estat d'acord que hi hagués prou motiu per acomiadar sense indemnització. Respecte al xoc amb el retrovisor del camió del company, les sentències recullen que no hi ha proves que fos fet amb mala intenció per fer-li mal sinó que s'ha de qualificar de maniobra imprudent. Seria una falta greu, però no molt greu que és la qualificació necessària per a un acomiadament directe.

L'acomiadament ha estat considerat injustificat tant per la Batllia com pel Tribunal Superior i l'empleat cobrarà una indemnització de 22.650 euros bruts.