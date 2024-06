Intent frustrat de robatori en un pis de la Massana

La MassanaAl voltant de les 9:30 hores d'aquest matí, la policia ha rebut l'avís sobre que un home ha intentat entrar en un domicili de la Massana mentre una dona era a dins de l'immoble. Quan s'ha adonat que el pis no era buit, ha fugit. Des del cos d'ordre, informen que s'han instal·lat controls propers a la zona per enxampar l'infractor. A les 17:30 h la policia comunica que no se sap el parador de l'individu.