Intents d'estafes telefòniques que simulen ser Microsoft

Andorra la VellaDiversos ciutadans s'han posat en contacte els últims dies amb la Policia, segons informa el mateix cos, per denunciar intents d'estafes telefòniques de diversos números amb prefix italià (+39). Més concretament, amb el departament de delictes teconològics del Cos de Policia.

Es fan passar per tècnics de Microsoft o altres serveis, i fan veure a l'interlocutor que el seu telèfon esta infectat. L'ofereixen desinfectar-lo, que és quan la víctima rep un misstatge que conté programari infecciós i bloqueja l'smarphone de la víctima. Busquen o cobrar-li el servei per arreglar suposadament el telèfon o bé un rescat per recuperar les seves dades.

La Policia també informa que cap persona ha arribat a aquest extrem exposat, però que és important informar la població.