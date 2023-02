Intents de robatori a dues sucursals bancàries i un caixer

Andorra la VellaAquest dilluns a la matinada dues persones han intentat accedir a l'interior de la sucursal de MoraBanc de l'avinguda del Fener. Un hauria estat detingut per la policia i, l'altre, hauria escapat, segons recull RTVA. Malgrat que hi van accedir, no van arribar a robar res. L'altre intent ha estat a l'oficina del mateix banc a Príncep Benlloch, també sense èxit. La porta ha quedat malmesa i per aquest motiu no han pogut obrir de forma temporal. El tercer objectiu ha estat un caixer de Crèdit Andorrà a la plaça Rebés de la capital.

⚠️L’oficina de Príncep Benlloch està temporalment inoperativa a causa d’una incidència amb la porta d’accés al públic.

✅Us comunicarem la seva obertura tan aviat estigui solucionada.

Teniu disponibles la resta d’oficines MoraBanc 🏦, MoraBanc Digital 💻📲 i TeleBanc 884 884 📞. — MoraBanc (@MoraBanc) 27 de febrero de 2023