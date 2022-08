Intercepten i detenen dos homes amb 1.750 paquets de tabac

Andorra la VellaLa policia va detenir dijous passat a Escaldes-Engordany a dos homes, no residents de 43 i 44 anys, com a presumptes autors d'un delicte de contraban de tabac. Segons informen des del cos d'ordre, el control, que es va dur a terme gràcies a la col·laboració i cooperació dels agents de duana, es va efectuar a la zona comercial de la parròquia escaldenca, indret on es va localitzar el vehicle dels interessats amb 1.750 paquets de tabac valorats en 6.090 euros.