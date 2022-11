Un jove de la Seu i el seu gos ataquen diferents ciutadans

La Seu d'UrgellUn jove de la Seu d'Urgell va provocar diferents incidents la nit i la matinada de dimecres a dijous a la Seu d'Urgell. El jove portava un gros de grans dimensions, segons fonts properes al cas, que va utilitzar per atacar diverses persones. Tant ell com l'animal van protagonitzar diferents enfrontaments amb diferents ciutadans de la Seu. Ell hauria colpejat i el gos va mossegar algunes de les persones amb les quals es va enfrontar. Els mossos van controlar el jove a altes hores de la matinada, però a hores d'ara no s'haurien presentat denúncies i, per tant, es troba en llibertat.