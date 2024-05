Un jove llença un got de vidre a l'exparella a un local perquè es nega a parlar amb ell

Andorra la VellaUn jove estava en una discoteca d'Andorra la Vella quan es va trobar a la seva exparella cap a dos quarts de tres del matí. Va dirigir-se a ella per tractar sobre els motius pels quals l'havia deixat. Ella, que anava amb altra gent, es va negar i va marxar del lloc.

Una hora més tard, la noia va decidir marxar perquè se sentia constantment vigilada per la seva exparella. Quan la jove era prop de la porta de sortida, el seu ex li va llençar el got de vidre de la consumició que estava prenent. La intenció era donar-li al cap, però li va passar al costat del cap i va impactar contra la paret.

L'impacte va provocar que el got esclatés i els vidres van provocar talls en els braços de la noia i d'una amiga seva que també estava marxant. Tot i que les càmeres de seguretat no van gravar el moment, el guàrdia de seguretat va veure tota l'escena. Va confirmar tant la discussió inicial com el llançament del got.

El jove va ser condemnat per dos delictes, a la seva ex i a l'amiga, de lesions doloses concorrent la circumstància agreujant d’usar objectes o mitjans amb perill de causar lesions més greus a la víctima. Per tant, quinze mesos de presó provisional que no es farà efectiva si no torna a delinquir.