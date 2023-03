La justícia condemna un veí de la Seu a 3 anys i 11 mesos de presó per intentar matar l'exparella

Andorra la VellaCondemnat a tres anys i 11 mesos de presó un home de la Seu d'Urgell per intentar matar l'exparella durant l'agost de 2021, segons Ràdio Seu. El diari 'Segre' recull que els tres anys són per temptativa d'homicidi i els 11 mesos per trencament de condemna, ja que sobre l'individu pesava una ordre d'allunyament. La sentència també estableix cinc anys de llibertat vigilada

Els fets es van produir l'agost de 2021, quan l'home, de 54 anys i a qui ja se li havia imposat una ordre d'allunyament, va anar a casa d'ella i va colpejar la porta mentre deia, literalment, "he vingut a matar-te". Com que la dona no el va obrir, va trencar la finestra i va llençar dins del pis una bossa amb un ganivet. Segons l'escrit del ministeri públic, els Mossos d'Esquadra van arribar quan l'home seguia colpejant la porta per intentar entrar al pis i, en detenir-lo, va dir: "a la tercera vegada no fallaré, ara ja sé què he fet malament i quan surti de la presó la mataré".