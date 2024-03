El jutge que investiga a Rubiales reclama a Piqué els comptes de l'FC Andorra i Kosmos

Andorra la VellaEn el contracte per portar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita va intervenir Kosmos, l'empresa del futbolista Gerard Piqué. Quan el president de la Federació Espanyola de Futbol Luis Rubiales va ser preguntat en una roda de premsa per la comissió del futbolista del Barça, es va desentendre dient que ell responia “per la Federació” i que no era cosa seva si l'Aràbia Saudita havia pagat a un intermediari.

L'acord per escrit entre la Federació i Sela (l'operador oficial d'Aràbia per a l'organització d'esdeveniments esportiu), recull però que Rubiales i el règim saudita “acorden una comissió de tres milions d'euros a l'any per a un tercer agent”, Piqué. El que demostra que només la federació està al corrent del comissionista, sinó que signa perquè Piqué s'emporti una comissió. L'acord inclou que “si no es paga la xifra total a la tercera part, l'RFEF té el dret de rescindir el contracte sense penalització”.

L'operació va significar 40 milions anuals per a la Federació i 4 milions anuals per a l'empresa de Piqué (24 milions en total pels sis anys que es van pactar).

L'informe d'experts d'Hisenda que va encarregar la Fiscalia sobre aquest acord indica que “Kosmos Football S.L. va ser l'agent de la RFEF” i no de l'Aràbia Saudita, com va mantenir el jugador en un comunicat enviat al jutjat que investiga el contracte. Els tècnics es basen en el fet que si no hagués estat així, “a la Federació li resultaria indiferent que Sela (Aràbia Saudita) complís el suposat contracte” amb Piqué. A més, el 5 d'abril d'aquest any ja hi havia un acord previ entre Aràbia i Rubiales: Piqué arriba l'11 de setembre a la signatura, la qual cosa genera dubtes sobre quina va ser la seva tasca en una operació ja encarrilada. i si aquest contracte de setembre no es faria per a “donar cobertura a la suposada relació de Sela i Kosmos". L'informe enviat a la fiscalia obre la porta a que la relació real fos entre l'RFEF i Kosmos que “es va voler mantenir oculta” i es va voler dissimular fent-la passar per una connivència entre l'empresa de Piqué i els saudites.

El futbolista es va defensar en una roda de premsa en xarxes en 2022: “En cap cas cobrem una comissió de la RFEF. No tinc cap tracte comercial amb l'RFEF. Oficialment, cobrem la comissió de Sela”. “Tot el que hem fet és legal. Vull donar la cara perquè no tinc res d'amagar. No és que m'amagui, és que em sento orgullós del que hem fet a Kosmos”.

Gerard Piqué i el seu paper com comissionista està de fet centrant part de la instrucció. Segons l'informe oficial adjuntat a la causa, entre 2019 i 2022, la seva empresa rep 12 milions d'euros de l'Aràbia Saudita. Sempre als pocs dies de rebre les quantitats, Kosmos va transferint diners al FC Andorra Societat Anònima Esportiva l'equip que es va comprar el jugador en 2018 (també va comprar la plaça vacant de Segona B que va deixar el Reus). Són quatre milions.

La resta dels diners, diuen els investigadors, es va repartint per les diferents societats del futbolista amb conceptes com a “préstec”, “devolució préstec” o “aportacions de capital”.

La jutgessa d'instrucció ha demanat una comissió rogatòria –una petició a un jutjat estranger– a Andorra, per a conèixer els moviments del compte d'aquest equip de futbol, amb l'objectiu de comprovar les sortides de diners després que rebessin els quatre milions. A més, els inspectors insten que s'investiguin les sortides de diners d'altres dos comptes (Kosmos Football i Kosmos Tennis) obertes coincidentment un mateix dia, així com que se segueixi el rastre de mig milió d'euros d'un altre compte vinculat. Finalment, reflecteixen que l'empresa de Piqué identifica en els seus moviments bancaris 700.000 euros com a pagaments d'impostos que no es corresponen amb la realitat, després d'acarar les quantitats amb l'Agència Tributària, i proposen la seva recerca. Els resultats que hagi pogut haver-hi sobre aquest tema estan de moment sota secret de sumari.