L'Ajuntament de Sort demana que no es truqui al telèfon del veí desaparegut per facilitar la recerca

Andorra la VellaL'Ajuntament de Sort va fer públic un "missatge d'emergència ciutadana" per a la recerca d'un home desaparegut. L'anunci concretament va adreçat a la gent del Pirineu i indica que "es busca al senyor Josep Català, desaparegut aquest matí a les 9h a Sort en un tot-terreny de color gris, si en teniu informació si-us-plau truqueu al 629 218 168". De moment, no hi ha novetats sobre on es podria trobar l'home i se superen les 24 hores des que va ser vist. En l'avís s'adjunta tant la fotografia de l'home com la del cotxe en el qual es trobava suposadament quan ha desaparegut. A més, avui s'ha demanat per part de l'Ajuntament que, per tal de facilitar la recerca, no es facin trucades al seu número personal de telèfon.

ℹ️ Atenció, per tal de facilitar la recerca de Josep Català preguem si us plau que no es facin trucades al seu número personal ja que poden interferir en les tasques de recerca, en cas que tingueu informació truqueu al número indicat, gràcies 👇🏻 https://t.co/9F6ZC06tld — Ajuntament de Sort🎗 (@ajuntamentsort) 26 de octubre de 2022