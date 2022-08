L'assassinat amb esquarterament de l'exempleat de Grandvalira continua sense resoldre's

PerpinyàLa dona de 58 anys detinguda a finals de juny per estar relacionada l’assassinat i decapitació de l’excap de manteniment elèctric de Grandvalira François Vigouroux és la seva parella sentimental. El seu arrest, però lluny de resoldre el cas el va fer entrar en un túnel del qual dos mesos després de la detenció encara no s’ha sortit. L’arrestada, per les característiques del crim, no podia haver actuat sola i la policia francesa ja no ha fet més actuacions que hagin transcendit a l’opinió pública. A hores d’ara no se sap qui va matar i esquarterar François Vigouroux ni quin va ser el paper de la seva parella sentimental en el crim. La corpulència de l’home i la naturalesa del crim, segons la premsa francesa, feia inviable que la dona, de complexió petita, fos l’única responsable de l’assassinat i l’esquarterament.

François Vigouroux va desaparèixer el 26 de maig després d’haver sortit a fer una ruta en bicicleta que formava part de la seva rutina habitual. El seu cos va ser trobat una setmana després mutilat i dipositat en dues bosses diferents. En una el cap i en l’altra, diferents parts del cos. François Vigouroux, de 57 anys, era un electricista francès que treballava a Grandvalira com a responsable de manteniment i que tenia cotxe andorrà.

El cadàver va ser trobat l’1 de juny en la carretera cap a Thuir, però es van tardar dies a identificar-lo. L’home, de metre vuitanta d’alçada i constitució forta, havia sortit a fer un recorregut en bicicleta des de l’lle-sur-Têt, el poble on residia. Les bosses amb el seu cap i el cos mutilat van ser trobades per un excursionista que passava per una zona de penya-segats propera a l’lle-sur-Têt, als Pirineus Orientals. Va ser el fill qui va alertar que havia desaparegut i se’l va estar buscant fins que un excursionista va trobar uns sacs que feien mala olor i davant de la sospita d’un cadàver va trucar la policia.