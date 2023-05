L'asseguradora no vol pagar-li després de xocar amb un cérvol per no aturar el motor

Andorra la VellaUn conductor que portava un cotxe de rènting va a patir un sinistre en impactar contra un cérvol. Venia cap a Andorra i el xoc va tenir lloc a uns 60 quilòmetres del Principat. Va continuar conduint uns 50 quilòmetres més, fins a la Seu d'Urgell, i allà es va aturar. La revisió mecànica va indicar que a més del desperfecte del xoc, el motor s'havia trencat. L'import reclamat eren 13.559 euros de la reparació, però la companyia d'assegurances només va acceptar abonar 1.871 de la reparació de l'impacte. La resta, corresponent al trencament del motor, considerava que "fou ocasionat per la conducta negligent del propi conductor per no haver aturat el vehicle just després de l’impacte, com li indicaven els senyals lluminosos i auditives del seu panell." El cotxe estava assegurat amb data del mateix dia del sinistre.

L'afer que es plantejava a la Justícia és si l'asseguradora ha de pagar tota la reparació no se n’ha o de fer càrrec per derivar els danys d’una negligència del propi conductor. I la negligència seria haver continuat circulant després de l’impacte fins a la ruptura del motor i malgrat els suposats advertiments "efectuats el propi vehicle al respecte i dels que el conductor hauria fet cas omís".

Tant en primera instància com en segona la Justícia ha donat la raó al conductor. La sentència recull que no es va acreditar que els senyals lluminosos i sonors que, segons el llibre d’instruccions del vehicle, havien d’aparèixer, arribessin a encendre’s ni, sobretot, en quin moment haurien aparegut, no podent-se doncs considerar acreditada la pretesa negligència en la conducció del vehicle assegurat que permetés excloure de la cobertura de la pòlissa la totalitat dels danys produïts".

El conductor va declarar que "després de l'impacte amb el cérvol l’únic senyal que es va encendre va ser la de “líquid refrigerant baix”, que en cap cas implicava que hagués d’aturar el vehicle i que quan més endavant se li va encendre la llum, va ser quan es va aturar, a l’altura de la Seu d’Urgell".