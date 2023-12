L'enxampen circulant per la Massana triplicant la taxa d'alcohol permesa

La MassanaLa policia informa que, durant la darrera setmana, es va procedir a la detenció d’un noi de vint-i-tres anys per conduir sota els efectes de l’alcohol. Va ser controlat la nit de dimarts a la Massana, després que un testimoni informés que estava pujant amb el cotxe sobre una vorera per incorporar-se de nou a la via envaint el carril contrari. En aquesta acció va estar a punt de col·lidir amb un autobús.

Llavors la policia el va localitzar i va procedir a controlar-lo, moment en el qual va donar positiu amb una taxa de 2,56 mil·ligrams d’alcohol per litre de sang.