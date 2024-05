L'espectacle de les fonts aturat per una inundació a la sala de controls

Andorra la VellaL’espectacle de les fonts de la plaça de la Rotonda estarà inactiu fins a nova data a causa de la inundació de les instal·lacions tècniques de l’atractiu turístic i, en conseqüència, dels desperfectes que ha patit la maquinària. Tal com ha explicat el cònsol major, Sergi González, la incidència va tenir lloc dimecres de la setmana passada, 22 de maig, quan es va detectar que la sala tècnica es trobava sota 1,5 metres d’aigua per causes que es desconeixen.

El Comú i els actors implicats van procedir a buidar l’indret amb la màxima celeritat i es va convocar una reunió d’urgència per conèixer les solucions a la situació actual i com procedir. Durant la trobada s’indica que l’única solució implica desmuntar totes les bombes i enviar–les al fabricant perquè revisi els possibles danys i desperfectes dels aparells a causa de la inundació. “Sent optimistes les fonts estaran inoperatives durant aproximadament dos mesos mentre es dugui a terme la revisió dels danys per part del fabricant”, ha indicat.

El cònsol ha posat en relleu que des del Comú s’ha contractat un Saig perquè faci una acta de la situació actual de les instal·lacions, així com un pèrit jurat per conèixer els motius de la inundació.

Sergi González també ha anunciat que s’ha posat en contacte amb el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, per informar–lo de la incidència i buscar possibles alternatives per a la celebració del concert de clausura del Clàssicand. Cal recordar que la recepció provisional de l’obra de les fonts es va efectuar el 29 de juny del 2023, per la qual cosa la instal·lació encara es troba en garantia en no haver passat l’any que estipulava el contracte.