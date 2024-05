L'examen forense revela que la dona trobada a una bossa al costat d'Andorra va morir per causes naturals

Andorra la VellaUn agricultor que estava instal·lant unes tanques a prop de la carretera del coll de Pimorent va trobar-se el divendres de la setmana passada una bossa de plàstic i a l’interior hi havia el cos d’una dona. Segons informa Centre Presse Aveyron, s’ha obert una investigació per assassinat. El descobriment va tenir lloc a Porta, a uns trenta quilòmetres d’Andorra. La víctima encara no ha estat identificada, però el seu perfil no es correspon amb el de cap habitant de la zona. Les primeres informacions que van transcendir indicaven que es tractaria d’una dona d’avançada edat, de baixa estatura i de complexió gran. Segons informa Midi Libre, l'examen forense ha revelat que la mort de la dona va ser per causes naturals. Tot i això, es continuen investigant les condicions sota les quals va ser abandonat el cos.