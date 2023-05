L'exjugador del MoraBanc acusat de violació demana que es respecti la presunció d'innocència

Andorra la VellaEl jutjat número dos d’Ourense ha obert diligències per un presumpte delicte d’agressió sexual contra el jugador de bàsquet Josep Pérez per uns fets que van succeir quan formava part de la plantilla del MoraBanc Andorra on tenia un contracte temporal. La seva vinculació al club va acabar al febrer. El jugador milita actualment a l’Horta Godella de LEB Plata. Segons publica El Español, una jove va presentar una denúncia a mitjan febrer, un mes després dels suposats fets que van tenir lloc el 14 de gener quan el conjunt andorrà es va imposar al Club Ourense Baloncesto a domicili.

El relat que explica El Español, remarcant que és el relat que va explicar la presumpta víctima a la policia, indica que diferents jugadors del MoraBanc van sortir de festa i van coincidir amb dues noies. Una d’elles assegura que té moltes llacunes del que va passar aquella nit, tot i que indica que no ha begut tant com per tenir aquest efecte. Diu que va agafar un taxi amb Josep Pérez i que després que baixessin el següent record és veure Josep Pérez davant d’ella posant-se un preservatiu. Al matí següent, segons aquest relat, es troba amb dos preservatius usats al terra de la seva habitació. I hi ha un missatge al seu telèfon: Jugador de baloncesto: Baby a pleasure. Espero que hayas dormido bien. Yo aún no.

La suposada víctima garanteix que el malestar que patia al matí no podia ser fruit d’una simple ressaca d’alcohol. Hauria explicat els fets a la seva amiga, que va seguir de festa amb altres jugadors i els hauria acompanyat fins a l’Hotel Barceló d’Ourense. L’amiga li hauria indicat que es va trobar a Josep Pérez en el hall de l’hotel i li va dir que la suposada víctima era a casa.

La jove va voler reconstruir la nit, segons explica, i va localitzar el taxista que els havia portat fins a casa. Li va indicar que el jugador el va fer aturar per comprar uns dolços i preservatius. Ella assegura no enrecordar-se i comença a creure que li han alterat la voluntat amb algun tipus de substància. I presenta denúncia. Com ha passat un mes des dels fets fins que arriba la denúncia no és possible trobar cap rastre a l’organisme així que la víctima s’empara en la llei del ‘només sí és sí’ per acusar Pérez d’haver abusat d’ella perquè no hauria donat el seu consentiment exprés per tenir relacions sexuals.

El base no ha estat detingut, però va ser citat “en qualitat d’investigat” en una Comissaria de la Comunitat Valenciana i es va acollir al seu dret a no declarar davant la Policia Nacional. Ho farà pròximament davant l’autoritat judicial.

Aquest dimarts el jugador s'ha pronunciat a través de les xarxes socials i ha assegurat que és conscient "del que s'està dient sobre ell". Tanmateix ha volgut emfasitzar en el respecte cap a la presunció d'innocència i ha manifestat que confia plenament en la justícia.