L’expresident peruà Alan García va cobrar 1,3 milions il·legals a través de BPA

Andorra la VellaL’exdirector de la petroliera estatal Petroperú Miguel Atala ha ratificat davant la Justícia del seu país que va lliurar a l’expresident Alan García, que es va suïcidar el 2019 quan anava a ser detingut per haver cobrat suborns, 1.335.000 dòlars en efectiu provinents d’un compte pantalla a BPA. El compte el gestionaven l’exsecretari presidencial Luis Nava i l’excap de la constructora brasilera Odebrecht al Perú, Jorge Barata. L’empresa brasilera tenia a la butxaca al president peruà per obtenir obres públiques a canvi de suborns. Atala afirma que el compte es va obrir l’any 2007 a Banca Privada d’Andorra (BPA) i els interessos d’aquest capital també van ser lliurats a García.

L’exdirector de Petroperú va dir que al principi se li va comunicar que els diners que ingressava en el compte creat era per suposades assessories d’empreses que no contractaven amb l’Estat. Posteriorment, el llavors secretari de García, Luis Nava, li va revelar que es tractava d’un compte per pagar suborns del compte i que, per tant, els dipòsits havien de ser lliurats en efectiu i en quantitats menors.

L’exdirectiu va assegurar que els diners el va lliurar en 44 entregues entre els anys 2010 i 2017, i en llocs com el Palau de Govern, la seu de la universitat privada Sant Martí de Porras o els seus domicilis. També va afirmar que les sumes oscil·laven entre els 20.000 i 40.000 dòlars. El pròxim 8 de març ha de concloure l’interrogatori del Ministeri Públic, a càrrec del fiscal José Domingo Pérez, i iniciarà el de la defensa dels investigats.