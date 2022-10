L'agressor d'un regidor de Fontanals de Cerdanya per aturar-li unes obres il·legals, condemnat a un any i mig

Andorra la VellaL'Audiència de Girona ha fet saber el seu veredicte en el cas d'un home acusat d'agredir i amenaçar un regidor de Fontanals de Cerdanya per aturar-li unes obres il·legals. Tal com informa Ràdio Seu, ha estat condemnat a un any i mig de presó, una multa de 1.440 euros i la prohibició d'acostar-se a menys de 100 metres de la víctima. L'acusat s'enfrontava inicialment a una petició de 7 anys de presó.

Els fets es remunten a finals de l'any 2019, moment en què la víctima era regidor de Medi Ambient i Agricultura. Tal com recull la sentència, l'acusat es va veure superat per uns "sentiments d'odi, ressentiment i venjança" cap a l'1 de febrer del 2020 va veure suspesa l'obra que havia iniciat sense permís. Va anar amb un jeep de camuflatge a la granja de vaques que té el regidor a Urtx. En veure'l, l'acusat va baixar i li va propinar diversos cops. Després de llençar-lo a terra, el va amenaçar amb una navalla.