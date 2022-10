L'home que va amenaçar de mort a l'exparella i que va treure una arma a Sant Julià, en llibertat condicional

Sant Julià de LòriaLa Policia va detenir dilluns a la tarda un home resident de 26 anys per un presumpte delicte contra la llibertat i per un presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva després que els agents fossin requerits en un bar de Sant Julià de Lòria on l’individu hauria exhibit una pistola. Quan els policies el van controlar, van trobar en l’interior del seu anorac una pistola negra d’aire comprimit i una navalla suïssa amb la fulla oberta. El mateix dilluns, l’home hauria proferit amenaces de mort a la seva exparella sentimental i el seu entorn. Va passar a disposició judicial dimarts a la tarda. Segons ha informat RTVA, l'individu ha estat posat en llibertat condicional després de la celebració d'un judici ràpid.