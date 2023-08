L'incendi a Portbou amenaça diversos municipis i ha arrasat 600 hectàrees

Andorra la VlleUnes 150 persones, de diverses nacionalitats, han estat evacuades pels Bombers de la Generalitat en les últimes hores a causa de l'aproximació de les flames a les seves zones de residència. Per aquest motiu, han estat enviades a dependències municipals de Llançà i Portbou.

L'incendi continua fora de control entre aquestes dues poblacions i avança ràpidament cap a Colera. Fins al moment, ha afectat unes 600 hectàrees. Per això, 100 dotacions dels Bombers de la Generalitat, amb el suport de 10 més d'efectius francesos, combaten els diversos flancs de l'incendi juntament amb nombrosos mitjans aeris. Concretament, més de 300 bombers treballen per apagar aquest incendi.

🇪🇸 | AHORA: Un voraz incendio avanza sin control en Portbou, en la frontera entre España y Francia. pic.twitter.com/aDXEvnqia1 — UHN Plus (@UHN_Plus) 5 de agosto de 2023

Els treballs principals es centren a controlar el flanc dret del foc perquè no avanci cap a la localitat de Llancà. La principal preocupació són les ratxes de vent de més de 100 km/h a la zona, que podrien dificultar aquestes tasques. A més de l'evacuació, les flames han obligat a tancar la carretera N-260 i la circulació de trens de la RG1 entre Figueres i Portbou.

L'incendi ha provocat que Portbou i Colera quedin sense subministrament d'aigua i llum durant hores, a més de la cobertura telefònica en bona part de la zona. Els Agents Rurals han identificat la zona on va començar el foc, prop del Pantà de Portbou i en la qual hi ha edificacions. Per això, descarten que fossin causes naturals i apunten que les flames van començar per activitat humana.