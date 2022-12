Llencen una motxilla amb cocaïna pel celobert mentre es revisa una fuita d'aigua i els enxampen

Andorra la VellaEl Tribunal de Corts condemna a 3 anys de presó els dos acusats principals per tràfic de drogues descoberts per una fuita d'aigua el setembre del 2020. En rebre la visita dels agents per aquest incident, una de les persones encausades es va espantar i va tirar la motxilla amb cocaïna pel celobert. Va acabar confessant que l'objectiu era vendre-la, segons ha informat RTVA.

Tres anys de presó i multes de 3.000 i 2.000 euros respectivament per als dos principals acusats, així com l'expulsió del país per 20 anys. Per a una altra de les acusades el tribunal ha dictat una pena de 18 mesos de presó, 12 dels quals ferms, una sanció de 1.000 euros i l'expulsió durant 10 anys. Pel que fa als dos processats per consum de droga, han quedat absolts. Aquest ha estat el dictamen final del Tribunal de Corts després que se celebrés el judici el 4 de novembre.

Els fets van tenir lloc el 8 de setembre del 2020 quan la policia va entrar en un immoble de l'avinguda Meritxell perquè hi havia una fuita d'aigua. Per evitar aixecar sospites, una de les persones que llogaven el pis on vivia més gent en situació il·legal va llençar per la finestra una motxilla amb 27 grams de cocaïna i més roba amb la intenció d'anar-ho a buscar quan els agents haguessin marxat.

L'autora de la maniobra de distracció, però, se'ls va trobar i va acabar confessant que aquella droga era per vendre. Per a ella el tribunal ha dictat un any d'ingrés a la presó. Inicialment, la fiscalia demanava penes de dos a quatre anys de presó.

Per la seva banda, la defensa va presentar una condemna menor i també va demanar l'absolució de la clienta que era la parella sentimental d'un dels venedors de droga. Al principi va ser expulsada del país, però va recórrer aquesta decisió i finalment el Tribunal Constitucional va permetre que pogués seguir a Andorra.