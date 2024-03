El menor que va furtar un vehicle a Escaldes, en parador desconegut des de dimarts

Andorra la VellaEl menor que va ser vist a Escaldes aquest dimarts a la tarda conduint un vehicle furtat i que forma part del Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI) encara no ha aparegut. El jove, que es troba sota la tutela de l'estat, conduïa el cotxe per la parròquia quan uns agents de circulació li van demanar que s'aturés per controlar-lo. Un cop va assabentar-se de la presència d'efectius, el menor va ser corrents amb altres joves que l'acompanyaven. Posteriorment, els agents van contactar amb la policia per denunciar els fets. Des d'aquell moment, es va iniciar la recerca del jove, tot i que encara no ha donat fruits.