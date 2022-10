El mestre del Maria Moliner absolt d'abusos sexuals no demanarà indemnitzacions

Andorra la VellaEl mestre del Col·legi Maria Moliner que va ser acusat d’abusos sexuals a menors i, posteriorment, absolt, no té intenció de demanar cap indemnització ni a la Justícia, ni a les famílies que el van denunciar ni a l’escola, segons ha informat RTVA.

Els fets pels quals va ser acusat es remunten al 2019. Va passar unes setmanes en presó preventiva. La fiscalia no va trobar indicis de delicte i, per tant, no va presentar càrrecs. L’acusació particular en va demanar set anys. Finalment, va ser absolt.