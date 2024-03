Es revelen missatges violents i humiliants de la ministra de cultura francesa als seus companys

Andorra la VellaRachida Dati, recentment nomenada ministra de Cultura pel govern de Macron, està sota els focus mediàtics després de l'aparició de diversos missatges polèmics en què insulta i amenaça altres membres del seu propi govern, segons revela 'Le Monde'.

El ministre d'Economia i Finances, Bruno Le Maire, i el primer ministre Gabriel Attal, han estat els destinataris d'aquests missatges agressius segons el mitjà francès. La causa de les tensions sembla ser la retallada en el pressupost destinat a la cartera de Cultura, dirigida per Dati, com a part d'un paquet d'austeritat per estalviar 10.000 milions d'euros.

Dati va desmentir el missatge en què insultava Le Maire, però un altre missatge en què amenaçava de convertir en un "kebab" el gos del primer ministre ha causat consternació. Encara que Dati no ha desmentit aquest últim missatge, 'Le Monde' considera que podria ser una broma inapropiada. Aquesta broma va sorgir després que el gos de Attal es convertís en viral durant una sessió de l'Assemblea Nacional, on el primer ministre mostrava fotos del seu gos, Volta, mentre rebia crítiques polítiques.

Aquest no és el primer episodi polèmic de Dati, que anteriorment havia criticat fortament el líder del seu partit i havia insultat altres figures polítiques durant la seva etapa com a eurodiputada i membre del Republicà.