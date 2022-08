Mor un excursionista mentre feia una ruta a Canillo

CanilloUn home, no resident d'uns 60 anys, ha mort aquest divendres al migdia mentre feia una excursió de muntanya a la zona de la Coma de Varilles, a la parròquia de Canillo. Segons han informat des del cos de bombers, han rebut l'avís als volts de les 13.47 hores per rescatar una persona que hauria patit un tall de digestió i estaria inconscient. En aquell moment han activat els efectius del grup de muntanya i l'infermer del cos, que quan han arribat al lloc dels fets han observat que la víctima es trobava en aturada cardíaca, motiu pel qual han avisat al SUM, qui s'ha traslladat a la zona amb un metge per intentar reanimar el turista, tot i que no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Tot seguit, a dos quarts de tres de la tarda han activat a la policia, qui ha enviat al lloc dels fets el grup de rescat de muntanya perquè certifiquessin el traspàs de l'home. El difunt ha estat traslladat a l'hospital en helicòpter perquè se li realitzi la pertinent autòpsia i poder esbrinar les causes de la mort.