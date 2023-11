Mor l'excap de Govern Toni Martí

Andorra la VellaL'excap de Govern Toni Martí ha mort aquest dilluns a l'edat de 59 anys arran d'un atac de cor fulminant que hauria patit al seu domicili. Els cossos d'emergència s'han desplaçat de seguida per traslladar-lo a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, però els professionals sanitaries no haurien pogut fer res per salvar-li la vida.

La trajectòria política de Toni Martí va començar el 1994 i, des d'aleshores, ha estat immers en aquesta activitat, primer com a parlamentari i més tard a nivell comunal. Concretament, va ser conseller general entre 1994 i 1997, així com durant la legislatura 1997-2001. El 2001 va tornar a ser escollit com a conseller general, un càrrec que va ocupar fins el 2003, quan va presentar-se a les eleccions comunals d'Escaldes-Engordany i va esdevenir cònsol major d'aquesta parròquia.

El 2007 va ser reelegit en el càrrec i, poc abans de finalitzar el mandat, va decidir presentar-se a les eleccions nacionals tot liderant el projecte polític de Demòcrates per Andorra, on va complir dues legislatures com a cap de Govern (2011-2015 i 2015-2019).

A principis d'octubre d'aquest any, i després d'haver deixat la primera línia política, Toni Martí, juntament amb Jaume Bartumeu, va ser designat com a observador actiu en les negociacions entre Andorra i la Unió Europea per tancar l'acord d'associació. Es tractava d'una aposta expressa de Xavier Espot i va rebre el suport de tots els partits que participen en el pacte d'estat.