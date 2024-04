Mor el motorista ferit per un accident amb una furgoneta a l'N-260 a Puigcerdà

Andorra la VellaUn noi de 19 anys, veí de Puigcerdà, ha mort aquest dijous arran de les greus ferides que havia patit ahir dimecres en un accident quan conduïa una motocicleta. El sinistre s’havia produït a la carretera N-260, al mateix terme municipal de la capital cerdana.

Segons RadioSeu, el sinistre va tenir lloc poc després de les 6 de la tarda al quilòmetre 180 de l’Eix Pirinenc, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). La motocicleta que conduïa el jove va topar amb una furgoneta, mitjançant una col·lisió lateral per fregament. Els Mossos d’Esquadra, que van traslladar dues patrulles al lloc dels fets, han obert una investigació per esclarir les causes del xoc entre els dos vehicles. L’accident va obligar a tallar la via en tots dos sentits de la marxa i a activar dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

A causa de l’impacte, el motorista va patir ferides crítiques i va haver de ser evacuat en helicòpter fins a l’Hospital Parc Taulí, a Sabadell. Finalment, no ha pogut superar la gravetat d’aquestes ferides i ha mort avui mateix.

Gairebé 30 morts a les carreteres catalanes en els tres primers mesos de l’any

El d’aquest dimecres ha estat el primer accident de trànsit amb víctimes mortals a l’Alt Pirineu i Aran aquest any 2024. Tanmateix, Trànsit ha informat que al conjunt de Catalunya ja són 29 les persones que han perdut la vida arran de sinistres a la xarxa viària interurbana del país. És a dir, pràcticament deu morts cada mes de mitjana.