Els mossos detenen a la Seu el propietari d'un gos potencialment perillós per un atac amb lesions

La SeuEls Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a la Seu d'Urgell un home de 21 anys com a presumpte autor d'un delicte de lesions. El jove, que té antecedents, ha quedat en llibertat després de declarar a la comissaria, amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit, tal com informa Ràdio Seu.

Els fets han succeït cap a dos quarts de dues de la matinada. Els agents d'una patrulla que feia tasques de seguretat ciutadana per la zona d'oci de la capital de l'Alt Urgell han vist al carrer de Josep Zulueta una persona que portava un gos de grans dimensions que havia agredit un ciutadà. Després de separar les dues parts, la policia ha ofert al ferit la possibilitat de denunciar l'agressió, una opció que ha rebutjat.

Al cap d’una estona, els Mossos han rebut l’avís que al mateix lloc hi tornava haver aldarulls amb diverses persones implicades. Immediatament s’hi han adreçat, acompanyats per agents de la Policia Local i efectius del SEM. Un cop allà han tingut coneixement que un individu havia agredit diversos ciutadans i que el gos que portava els havia provocat ferides lleus per mossegades.

La descripció del sospitós era la mateixa de l’home que havia protagonitzat el primer incident. És per això que s'ha iniciat la seva recerca i pels volts de les tres de la matinada s'ha localitzat el jove per la zona, tot i que sense l'animal. Quan els agents l’han escorcollat li han trobat una navalla en una butxaca, motiu pel qual l’han denunciat per infringir la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana. Posteriorment l’han detingut per les lesions produïdes a diferents ciutadans.