Un motorista mor a l'N-260 a Toses

Andorra la VellaUn motorista ha mort després de sortir-se de la via aquest dissabte en l'N-260, a l'altura del punt quilomètric 139,5, a Toses (Ripollès) per causes que encara s'estan investigant.

Després de rebre l'avís a les 10.26 hores, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra; dues dotacions de Bombers de la Generalitat; una unitat conjunta de Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una ambulància i dos helicòpters medicalitzats del SEM.