La nit de descontrol delictiu d'una dona drogada i prop del coma etílic

Andorra la VellaEl nivell per arribar al coma etílic canvia segons la persona amb variables com el sexe o el pes. Es considera que el risc de patir una aturada per excés d'alcohol comença a 3 grams d'alcohol per litre de sang. La xifra és general, però molt més perillosa per a les dones que metabolitzen pitjor l'alcohol perquè triguen més a eliminar-lo i amb menys quantitat tenen més efectes. Això es deu al fet que les dones tenen dèficit d'un enzim que metabolitza l'alcohol a l'estómac.

Poques vegades una dona ha superat els tres grams d'alcohol per litre de sang a Andorra. Aquesta setmana s'ha donat un cas. Va arribar als 3,3. També positiu en drogues. I això que la prova, on va donar també positiu al final d'una nit de descontrol on la dona va cometre diferents delictes. Quan finalment va ser arrestada i portada al despatx central de policia va ser quan va donar positiu en 3,3. És possible que si se li hagués fet la prova abans hagués superat aquesta xifra.

És molt possible que un grau d'alcoholèmia tan gran permet a un advocat defensor al·legar que la seva clienta no era ben bé conscient del que feia aquella nit. Bàsicament, la dona respon a la policia que no recorda ben bé el que ha passat. En tot cas, era a Sant Julià i s'emporta, sense que s'estableixi ben bé com, un cotxe que no és seu. El vehicle havia estat denunciat com a desaparegut prèviament pel seu propietari.

Condueix fins a Andorra la Vella. I continua la boira respecte a la història de la nit de descontrol. Truca a un pis on hi ha llogaters. Quan li obren la porta, la dona entra a l'habitatge. Els llogaters li demanen que marxi, però ella no ho fa. Truquen a la policia.

Un cop els agents arriben on és la dona, l'acaben detenint perquè ha conduït amb el permís retirat per un delicte d'alcoholèmia previ. És portada al despatx central on se li demana si voluntàriament vol sotmetre's a una prova d'alcohol i drogues. Accepta. I aquí és quan rebenta l'alcoholímetre amb el 3,3. A més, positiu en drogues que s'hauria evitat 'pagar' si no s'hagués sotmès voluntàriament a la prova.

S'acaba acusant la dona resident de 39 anys de múltiples delictes. Autora d'un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili, contra el patrimoni -furt d’ús d’un vehicle-, contra l’Administració de Justícia -permís suspès-, i contra la seguretat col·lectiva 3’33 g/l., i positiu a tòxics.