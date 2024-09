Nou mesos de presó i 5.600 euros de multa al gerent d'un local d'oci per fracturar la mandíbula d'un client

Andorra la VellaEl gerent i cap de sala d'una discoteca d'Andorra la Vella va ser cridat per un dels empleats perquè un client estava creant problemes. El gerent es va dirigir cap a la zona on l'empleat intentava infructuosament agafar pel braç el client per fer-lo fora de la sala. Segons recull l'aute, el cap de sala "de forma sobtada i sense causa aparent li propinà un cop a la cara amb la mà, duent posats uns guants de treball, de manera que li produí una fractura mandibular esquerra".

L'acusat al·legava que el comportament i actitud del client van motivar la seva intervenció i que no li va donar un cop de puny, sinó un cop amb la mà oberta. També negava que el cop hagués produït la lesió perquè defensa que la bufetada va ser a la galta dreta, mentre que la fractura és a l'esquerra.

Ni el Tribunal de Corts ni el Superior han donat crèdit a la versió del gerent. S'indica que "l’actuació que motivà que fos expulsat de la discoteca va ser un enfrontament verbal amb un tercer, sense que aquest fet justifiqui o expliqui l’agressió física de la qual posteriorment va ser víctima, més quan no consta acreditat que l’estat d’agressivitat o actuació prèvia del client hagués provocat ni ta sols la intervenció del personal de seguretat del local. Va ser el mateix cap de sala qui decidí fer-lo fora, ell mateix, el que aconseguí sense l’ajuda de ningú. I el client (agredit) va requerir la presència del Servei de Policia on des del primer moment va manifestar haver estat víctima d’una agressió".

El gerent va ser condemnat a nou mesos de presó condicional i entre ell i la societat del local nocturn han de pagar 5.600 euros entre la indemnització al client i a la CASS per les despeses mèdiques.