Nou robatori amb força, ara a Andorra la Vella

Andorra la VellaLa policia ha informat que la matinada de dimarts a dimecres s'ha produït un nou robatori amb força a Andorra la Vella. Segons manifesten a través d'un comunicat que s'han sostret mòbils, tauletes i portàtils d'un establiment comercial dedicat a la venda de material electrònic i encara s'està quantificant el valor total. Els agents estan investigant si hi hauria més d'una persona implicada.

D'altra banda, des del cos d'ordre també detallen que en el robatori que es va produir en un supermercat del Pas de la Casa la nit de diumenge a dilluns, els lladres van sostreure més de 6.000 euros en efectiu de la caixa enregistradora del comerç. La policia remarca que es tracta de dos furts amb força sense cap relació entre ells i recorden que fets d’aquest tipus no són habituals, però en certa manera es poden incrementar en temporada d’hivern. És per això que s’insisteix en la importància que els establiments s’equipin amb bons sistemes de seguretat per tal d’evitar al màxim que puguin ser víctimes de robatoris.