Un nou sinistre entre dos vehicles a la Massana provoca cues

La MassanaUn nou accident de trànsit entre dos vehicles a la Massana ha generat cues aquest dimecres al matí. Concretament, el sinistre ha tingut lloc a la cruïlla de Sispony i es tracta del segon succés a la via en direcció Escaldes-Engordany en menys de 24 hores. Segons les primeres informacions, tan sols s'han de lamentar danys materials als vehicles implicats i no hi ha víctimes.