Nova alerta per intents de frau a través d'Andorra Telecom

Andorra la VellaAndorra Telecom torna a alerta d'un nou intent d'estafa a través del correu electrònic. Segons han indicat a través de les xarxes, diversos usuaris estan rebent un mail fals on se'ls informa que la seva bústia quedarà inabilitada en 48 hores si no cliquen a un enllaç que, teòricament, els solucionarà la problemàtica. Des de l'antiga parapública exposen que el correu electrònic és un intent de 'phising' per adquirir les credencials dels usuaris de la companyia de telecomunicacions, motiu pel qual sol·liciten que no es cliqui l'enllaç.