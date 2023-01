Noves estafes a comerços fent-se passar per transportistes

Escaldes-EngordanyLa policia alerta d’una nova onada de trucades per estafar comerços del país. Es tracta del mateix modus operandi que es va constatar recentment durant les festes de Nadal, en les quals les persones que truquen es fan passar per treballadors d’una coneguda empresa de transports, demanant diners de manera urgent per a poder fer arribar la mercaderia al comerç.

Des del cos d'ordre exposen que els estafadors són "molt convincents" i, abans de trucar, han recopilat informació dels empleats, dels llocs de treball i dels responsables de l’establiment per a poder donar referències reals i fer més creïble l’engany.

Tanmateix, manifesten que el pagament que reclamen tampoc és usual. Últimament, fan que el treballador del comerç tregui diners de la caixa per anar a comprar targetes de prepagament o targetes regal i després demanar-ne els codis per a bescanviar-les. Amb aquesta modalitat s’asseguren no deixar rastre. Les trucades es fan des de números estrangers i els estafadors parlen en castellà amb accent llatinoamericà.

La policia recorda que, si es rep una trucada d’aquesta mena, no s’ha de fer cas de res del que demanin i s’ha de contactar amb els responsables del comerç per fer les verificacions escaients. A més, recorden que aquest frau es va repetint de manera periòdica i reiteren que en cas de ser víctima d’estafa, es recomana denunciar els fets.