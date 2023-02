Orobitg Arquitectura rebrà una indemnització per la tardança en la resolució d'una querella

Andorra la VellaJosé Luis Orobitg Jiménez i la societat Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL van presentar "una querella contra Rafael Casal Carboné, Bonaventura RiberayguaSasplugas i Pere Farriol Rafel, amb l'exercici conjunt de l'acció penal i de l'acció de responsabilitat civil del delicte contra els querellats i contra les societats Grup Nordic, SA i Peritaxa, SA, pels delictes d'intrusisme, d'emissió de dictamen o d'assessorament mancant substancialment a la veritat o al menyspreu temerari a la veritat i estafa processal". La querella va ser presentada fa cinc anys i l'arquitecte demanava ser compensat per no tenir una resolució després d'un lustre esperant. Així es recull a la sentència del Tribunal Constitucional publicada al BOPA.

La querella va ser arxivada per la Batllia i Orobitg va recórrer. Se li va acceptar i les diligències es van reprendre, però va tornar a ser arxivada. L'arquitecte va recórrer al Constitucional en entendre que "s'ha vulnerat el seu dret a un judici de durada raonable, ja que durant els cinc anys que ha durat la causa no s'ha portat a terme cap diligència d'investigació per esbrinar la realitat dels delictes denunciats". El ministeri fiscal considerava que s'havien practicat les proves i que és un as complex perquè té un vessant civil.

El Constitucional considera que Orobitg ha de ser compensat perquè entre que es va presentar la querella i el primer arxivament de la causa van passar quatre anys, un període excessiu per un procediment d'aquest tipus. L'import de la compensació serà determinat per la Justícia.