Els pares de Nàdia hauran d'indemnitzar els damnificats de la seva estafa de donacions

Andorra la VellaEl Tribunal Suprem (TS) ha rebutjat els recursos presentats pels pares de la menor Nàdia, Fernando Blanco i Marga Garau, contra la sentència que va confirmar les indemnitzacions que han d’abonar a les persones que van fer donatius per als tractaments mèdics de la seva filla, després de ser condemnats per estafa per utilitzar la malaltia de la nena, afectada de tricotiosdistrofia, com a engany per a aconseguir diners. L’engany es va fer a gent de l’Alt Urgell, on vivien, i d’Andorra on es van traslladar posteriorment.

L’Audiència Provincial de Lleida va condemnar als pares a 3 i 5 anys de presó per estafa agreujada i va establir la responsabilitat civil que havien de pagar conjunta i solidàriament als perjudicats.

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Catalunya va anul·lar aquesta sentència exclusivament quant a la responsabilitat civil fixada en favor de la “resta dels perjudicats”, ordenant retrotreure la causa perquè el mateix tribunal individualitzés als perjudicats i els imports de les donacions que havien de recuperar.

L’Audiència Provincial de Lleida va dictar una nova sentència afegint aquesta qüestió de la responsabilitat civil, que va ser confirmada pel TSJ de Catalunya, la decisió del qual és la que recorren ara els pares i el Tribunal Suprem desestima.