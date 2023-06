La pedregada de dijous a Coll de Nargó malmet canonades i desguassos

Andorra la VellaLa pedregada que hi ha hagut aquest dijous al centre i el sud de l'Alt Urgell ha causat danys importants al municipi de Coll de Nargó, segons el primer balanç que n'ha fet l'Ajuntament. Des del consistori han confirmat que l'episodi de tempesta violenta va ser "molt intens" i que, entre d'altres elements, ha malmès canonades i va col·lapsar els desguassos, cosa que ha causat "afectacions serioses" en domicilis particulars i també a les dependències de l'Ajuntament, tal com recull Ràdio Seu.

Així es va viure la pedregada que va causar molts danys a Coll de Nargó 😱 pic.twitter.com/uiW0UFScpj — MeteoPirineus (@MeteoPiri) 30 de junio de 2023

L'alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, ha assegurat que al consistori "hi va entrar moltíssima aigua" i que per tant hi ha hagut danys a l'interior. D'altres conseqüències de la calamarsada han estat una avaria elèctrica, pel fet que un transformador va començar a espurnejar i va caldre tallar la línia, o bé que s'ha hagut de tancar provisionalment les piscines municipals perquè es van aturar les bombes d'aquesta instal·lació i ara s'hi haurà de fer treballs de manteniment. A tot plegat, Riera hi afegeix l'evident afectació que hi ha hagut a la vegetació, els prats i els horts, que en alguns casos han quedat arrasats per la pedra.

Per tot plegat, ara caldrà planificar i començar a executar la reparació de tots els danys que s'han produït, especialment aquells punts en què sigui més urgent reparar canonades o desguassos. Pel que fa a les piscines, des de l'Ajuntament confien que puguin tornar a entrar en funcionament aquest dissabte mateix o, com a molt tard, diumenge.

Quant a l'afectació al camp, Martí Riera ha lamentat que aquests danys s'afegeixin als causats els mesos anteriors per la sequera i que quan ha arribat l'esperada pluja ho hagi fet en forma de pedra.