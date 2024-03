La policia cerca el menor que conduïa per Escaldes amb un vehicle furtat

Escaldes-EngordanyLa policia confirma que el menor que va ser vist aquest dimarts a la tarda conduint un vehicle furtat a Escaldes forma part del Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI), és a dir, està tutelat per l'estat i encara es desconeix on es troba. Agents de circulació d'Escaldes van veure el noi circulant. En percebre que era molt jove, van intentar controlar-lo. A l'interior del vehicle hi havia més joves. Un cop van veure que s'apropaven els efectius van fugir de l'escena. Es van notificar els fets a la policia i quan van arribar agents del cos d'ordre, ja no hi eren. Continuen les tasques policials per trobar-lo.