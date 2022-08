La policia deté 60 persones en el marc de la campanya contra l'alcohol i les drogues al volant

Andorra la VellaLa policia ha detingut seixanta persones en el marc de la campanya contra l'alcohol i les drogues al volant que es va iniciar el passat 4 de juliol i va finalitzar el 7 d'agost. Així es desprèn de la nota publicada pel cos d'ordre, en la qual indiquen que els agents han realitzat un total de 2.416 controls a la xarxa viària del país, dels quals només 99 (3,77%) han donat un resultat positiu i han estat sancionats o detinguts per conduir ebris o sota els efectes dels estupefaents.

Entrant al detall, quaranta actuacions han comportat multes administratives (taxa d'alcohol dins la franja de 0,51 g/l i 0,80 g/l), 57 han suposat la detenció de l'individu per donar un resultat positiu d'alcohol en sang superior a 0,80, dues per consum de tòxics, i finalment, es va produir l'arrest d'una persona per conduir amb el permís suspès. De les dades facilitades pel cos d'ordre, destaca que al llarg de la campanya s'han controlat vuit persones conduint el vehicle amb una taxa superior a dos grams d'alcohol per litre de sang i que la majoria de positius tenen entre 26 i 40 anys i s'han controlat entre les 22 hores i les sis de la matinada.

La policia també posa en relleu que dels seixanta detinguts, set han estat involucrats en accidents de circulació amb danys materials, i un en un sinistre amb ferits. L'objectiu d'aquesta campanya ha estat la disminució de la sinistralitat a les carreteres.