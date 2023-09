La policia deté quatre homes amb 3.030 paquets de tabac i més de 820 litres de beguda alcohòlica

Andorra al VellaUn operatiu conjunt entre els grups d’antifrau de la policia i la duana andorrana va servir per detenir dimarts quatre homes no residents de 29, 34 i dos de 32 anys, com a presumptes autors d’un delicte de contraban. A més, l’home de 29 anys també va ser arrestat per un presumpte delicte contra l’administració de justícia per incomplir una ordre d’expulsió dictaminada anteriorment per l’autoritat judicial.

Els homes van ser controlats a proximitats del marge fronterer del coll de la Gallina mentre circulaven en dos vehicles (un turisme i una furgoneta) amb matrícula estrangera. En efectuar un registre als vehicles, a la zona de càrrega de la furgoneta, es troben 3.030 paquets de tabac d’un valor total d’11.194,33 euros i 823,20 litres en begudes alcohòliques d’alta graduació.