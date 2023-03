La policia detecta onze temporers en situació irregular treballant a quatre empreses

Andorra la VellaEntre el mes de desembre del 2022 i febrer del 2023 la policia ha efectuat controls a 46 empreses del país amb l'objectiu d'esbrinar si hi havia irregularitats laborals quant als temporers. Segons ha informat RTVA, s'ha detectat que 11 persones no tenien l'autorització necessària per a poder treballar i, com a resposta, s'han obert 8 expedients sancionadors a empreses. Alguns dels casos que han sortit a la llum han estat aportats per l'associació 'Argentinos en Andorra' al ministeri i al raonador del ciutadà. Des de l'ens animen a les víctimes a denunciar per evitar pràctiques il·legals.