La policia imposa 85 sancions durant l'última campanya de seguretat al trànsit

Andorra la VellaLa policia ha controlat un total de 661 conductors durant la darrera campanya de seguretat al trànsit adreçada a motocicletes, ciclomotors, vehicles de mobilitat personal (VMP) i bicicletes, realitzada entre el 15 i el 28 d'agost. Segons informen des del cos d'ordre, de la totalitat de controls, els agents han imposat 85 sancions a 69 conductors, el que suposa un 10,44% del total de conductors.

La campanya tenia com a objectiu incidir en el fet que motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes circulin per les vies públiques en bones condicions tècniques i administratives i, al mateix temps, detectar els comportaments imprudents dels conductors per tal de reduir en nombre d'accidents.

La policia remarca la importància d'aquestes iniciatives per garantir la seguretat en el trànsit, vetllar per la bona convivència de tota mena de vehicles a la xarxa viària i posar èmfasi en els canvis introduïts en el nou Codi de Circulació. Es recorda també que és indispensable portar el certificat vigent de l'assegurança en tots els casos.

En el decurs d'aquesta campanya també s'ha posat l'accent en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció. En aquest sentit, s'han imposat quatre sancions per altres imprudències fora de la campanya per no respectar la prioritat dels vianants i per circular sense recanvis o accessoris homologats.