La policia troba 32 grams de marihuana al domicili d'un detingut

Andorra la VellaLa policia ha localitzat 32 grams de marihuana al domicili de l'home, resident de 29 anys, que van detenir la matinada de dijous de la setmana passada amb cocaïna, tres grams, i cànnabis, 0,6 grams, al voltant d'un local d'oci nocturn. Segons informen des del cos d'ordre, al domicili també hi van trobar quatre grinders, diverses bosses amb restes de la mateixa droga i dos ganivets amb restes d'haixix.

Durant el cap de setmana, els agents van arrestar dissabte un home, no resident de 35 anys, per introduir al país 0,6 grams d’èxtasi i 1,7 grams d’haixix i, diumenge, a una dona no resident de 21 anys amb 0,5 grams de cocaïna i 1,9 grams de marihuana. Ambdues detencions es van produir en controls rutinaris a la frontera del riu Runer.