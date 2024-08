La policia troba quatre turistes dormint als carrers d'Andorra la Vella

Andorra la VellaLa policia informa que durant aquesta nit de dissabte a diumenge s'han controlat quatre turistes que dormien als carrers d'Andorra la Vella. Els visitants al·leguen que van arribar tard al país i que no sabien on dormir la primera nit, i que van acabar decidint dormir al carrer.

En veure que tenien la documentació en regla i diners a sobre per a la seva visita al país, la policia els ha acompanyat a un hotel de Sant Julià on sí que hi havia espai per tots.