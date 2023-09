La policia valorarà si pren accions contra el youtuber resident 'ElmilloR' per delicte d'odi

Andorra la VellaEl youtuber resident conegut com a ElmilloR va assegurar en un vídeo pujat per ell mateix en les seves xarxes aquest divendres que "la totalitat de persones que formen part del col·lectiu de policies són subnormals". Declara davant la càmera que fa una estona un policia l'ha controlat al seu cotxe i que en tot moment l'ha tractat amb moltes "ínfules de superioritat" i que es nota que aquesta posició de poder la gaudeixen. Segons el youtuber, ho fan perquè "és l'única situació en què es poden sentir superiors a quelcom".

El cos de policia, per la seva part, informa que estudiarà les declaracions que va fer durant tota la nit en les xarxes, principalment el vídeo en qüestió, per a valorar si podria incórrer en un delicte d'odi contra la Policia d'Andorra. En principi sembla que es refereix als policies en general, però sí que hi ha moments del vídeo en què fa referència a un agent en concret, i s'haurà de valorar si és suficient com per a emprendre accions legals.