Positiu al test salivar de la conductora de l'accident a Canillo

Andorra la VellaLa Policia ha informat que, en acudir al lloc de l'accident a la GC2, a prop de Canillo, van assistir les ocupants del cotxe i, com que les ferides eren lleus, van practicar-li el test de tòxics salivar a la conductora no resident de 33 anys. La dona ha resultat positiva i per aquest motiu ha estat detinguda i passarà a disposició judicial les pròximes hores.