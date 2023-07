Preocupació per l'estat de brutícia del carrer Pau Casals de la capital d'Andorra

Andorra la VellaLes fotografies virals del carrer Pau Casals de la capital d'Andorra han generat queixes al Comú per la brutícia existent. El compte de Twitter Andorra Denuncia va compartir les imatges que mostren deixalles i residus acumulats al carrer, provocant indignació entre residents i visitants. Les crítiques es dirigeixen a l'aparença descuidada i als possibles problemes de salut pública. La comunitat de Twitter exigeix responsabilitat al Comú per abordar aquesta situació i demana accions concretes per mantenir els carrers nets.