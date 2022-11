Proporcionaven els serveis d'una prostituta per 200 euros l'hora a Terravella i amb desenes de peticions en hores

Andorra la VellaUna dona que vivia a Màlaga i que tenia la parella treballant a Os de Civís en un hotel es va trobar en dificultats per la pandèmia i no podia pagar el lloguer del pis. L'empleat d'hotel li va proposar a la dona llogar un apartament i buscar noies que exercissin de prostitutes i ells fessin de proxenetes. La idea inicial era cercar un apartament a Madrid, però era molt difícil trobar noies, perquè les mesures de confinament encara eren molt estrictes. Com l'home treballava a Os de Civís, va proposar la dona que busquessin un pis a Andorra i iniciar la seva activitat al Principat on les mesures sanitàries eren menys estrictes en aquelles dates. L’activitat la desenvoluparien els dos conjuntament. La dona havia de trobar les noies, posaria els anuncis per captar clients i gestionaria els clients. L'home ho havia de compaginar amb la feina a l'hotel. El negoci estava pensat perquè dels ingressos la meitat era per a les noies, el 40% per a la dona i el 10% per a ell.

La dona posà un anunci a la pàgina web Mileroticos, oferint feina a noies que volguessin prostituir-se, inicialment a Madrid, i posteriorment a Andorra. Finalment, fou contactada per una jove que li digué que actualment estaria exercint la prostitució a Tarragona, però que no li anava gaire bé i estava pensant a provar a Andorra. La dona li demanà fotografies seves i en va rebre una que va utilitzar per fer l’anunci. Van tancar un acord pel qual la noia vindria a Andorra en bus i que faria serveis a 200 euros l'hora. També va tancar un acord amb una segona noia que no va arribar a venir mai perquè el negoci es va acabar als pocs dies de començar.

Van llogar un pis a Terravella amb diferents habitacions perquè poguessin treballar unes quantes noies. Per equipar el pis van comprar preservatius, lubricant, cerveses i menjar. L'home va anar a buscar la prostituta a l'estació d'autobusos i la va acompanyar a l'apartament. S'havia penjat un anunci a i Passion.com que deia “Jovencita primera vez en Andorra la Vella”, Nueva chica. Fany blanquita”.

En dues hores van rebre desenes de peticions de clients potencials, i es van concertar cites a partir de les quatre de la tarda del mateix dia que havia arribat. Al vespre ja havia fet entre vuit i deu serveis. Un client va demanar passar la nit sencera amb ella. La 'madame' va demanar mil euros a canvi, però al final van pactar que només fossin 700. Va retornar la prostituta cap a les nou del matí i la 'madame' ja li tenia més serveis pactats. La jove va afirmar que havia de descansar, però ja havia arribat el primer client i va haver d'entrar amb ell. L'home es va queixar als 15 minuts perquè la noia només ballava i no volia fer res més.

La dona de Màlaga va retornar al client la meitat del que havia avançat i va començar una discussió entre les dues. La prostituta va dir que ja no volia treballar més. Volia cobrar i marxar. La madame instava que treballés fins acabar, com a mínim, amb els clients concertats. Es va negar a pagar a la jove si no acabava la feina pactada. Enmig de la discussió, la dona de Màlaga va llençar a la jove un got de suc a la cara i la prostituta la va gravar amb el mòbil. En veure-ho, la 'madame' li va tirar el mòbil i li va donar un cop que la va llençar a terra. Posteriorment, va agafar els diners i va marxar cap a Os de Civís.

La meretriu va quedar-se sola al pis i va demanar els veïns que avisessin a la policia. Els agents van intervenir, però només per aldarull. Quan els dos 'proxenetes' van tornar al pis van intentar convéncer la noia perquè tornés a treballar. Es va negar i la van agredir. L'aldarull va fer que els veïns avisessin novament la policia. Quan els dos proxenetes fugien del pis amb els diners en direccions diferents van ser controlats per agents. La prostituta agredida va patir policontusions a la mà dreta i a la cara posterior del braç dret, cervicàlgia, dolor al trapezi, erosions a canell i avantbraç, equimosis al coll, tumefacció a les costelles i hematoma al maluc.

L'empleat d'hotel va ser condemnat finalment a cinc anys de presó i la seva parella a dos i mig.