Pyrénées reclama 800 euros a Ferrariman

Andorra la VellaSegons una recent notificació publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, s'informa que el reconegut empresari andorrà i destacat creador de continguts a les xarxes socials, Francesc Xavier Caballol, més conegut com a Ferrariman, està sota la lupa legal.

S'ha admès a tràmit la petició d'injunció presentada per la Societat Financera Pyrénées, SA contra Francesc Xavier Caballol, reclamant 808,06 euros. A Caballol se li exigeix que, en un termini de tretze dies hàbils després de rebre la notificació, faci alguna de les següents accions: consignar o pagar la quantitat reclamada, demostrar davant el tribunal que ha satisfet l'import reclamat o comparèixer per argumentar la seva oposició al deute reclamat i exposar els motius pels quals no hauria de satisfer totalment o parcialment l'import reclamat.

Aquest anunci legal revela un nou capítol en la vida de Francesc Xavier Caballol Lasso, qui ha guanyat popularitat com Ferrariman a les xarxes socials. L'audiència espera conèixer la resposta del creador de continguts davant les acusacions i el desenvolupament futur d'aquest cas judicial.